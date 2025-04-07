Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом благоустройства озера Сайран

Аким Алматы Ерболат Досаев провел рабочий объезд территории озера Сайран – одного из самых узнаваемых и любимых алматинцами уголков города, где завершаются работы по комплексному благоустройству.

Проект создания современной набережной с пляжной зоной, пешеходными маршрутами и зонами активного отдыха реализуется на участке площадью 47,6 га.

На сегодня основные строительные работы, включая укрепление береговой линии, прокладку инженерных сетей и возведение дамбы, завершены на 80%. Сейчас ведется укладка брусчатки, установка малых архитектурных форм и озеленение территории.

Фото: акимат города Алматы

В ходе рабочего объезда аким сделал замечания по благоустройству тротуарной части: укладка плитки должна выполняться с соблюдением проектных отметок и строительных стандартов – без зазоров, просадок и перепадов, с формированием ровной и безопасной поверхности, соответствующей требованиям городской среды. Также поручено провести профессиональное лесопатологическое обследование деревьев на прилегающей территории и обеспечить высадку новых саженцев в рамках единой ландшафтной концепции благоустройства.

Фото: акимат города Алматы

В связи с допущенными нарушениями Ерболат Досаев поручил расторгнуть договор с ТОО "Premier Expert" – компанией, осуществляющей технический надзор. Подрядным организациям строго указано усилить контроль за сроками и качеством исполнения работ. Ответственным ведомствам обозначен крайний срок завершения всех работ – до конца мая 2025 года. Проект будет принят только при безусловном соблюдении сроков и высоких стандартов качества. Также замечания и конкретные поручения даны Управлению по развитию общественных пространств Алматы. Контроль за ходом реализации проекта остается на личном контроле акима.

Фото: акимат города Алматы

Напомним, реконструкция водохранилища Сайран стартовала в феврале 2024 года. После завершения работ алматинцы получат уникальное рекреационное пространство в центре города. Обновленная набережная соединит два берега озера в единую прогулочную зону длиной 2,5 км. По проекту на территории появятся скамейки, перголы у водоема с лотосами, фудкорты, скейтпарк, футбольное поле, площадки для паркура, роллердром, велопарк, детский городок, зона для выгула собак, общественные туалеты и система круглосуточного видеонаблюдения. Будут построены два пункта полиции и два спасательных поста.

Фото: акимат города Алматы

Впервые с 1971 года Сайран переживает настоящее преображение – это первое комплексное обновление территории за все время ее существования. В 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища – вывезено более 140 тысяч кубометров ила и 28 тонн бытового мусора.