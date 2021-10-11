Пищевые расстройства: не упрекать и не читать мораль

Стандарты красоты зыбки и непостоянны, но имеют некоторую цикличность. Сейчас многие говорят о природной красоте без пластики и прочего "тюнинга". В то же время, статьи в журналах проповедуют ЗОЖ и спорт и тут же заявляют о бодипозитиве, когда свой даже избыточный вес нужно "любить". И благо, если "корректировки" фигуры не бьют по здоровью, ведь случается, что стремление соответствовать навязываемым идеалам или попытка "заесть" проблемы приводит к серьезным проблемам. Что такое расстройства пищевого поведения, почему они возникают и как лечатся, разбиралась журналист zakon.kz.

Когда начинают гробить здоровье

Проблемы начинаются с пубертата. Именно с периода полового созревания человек старается самостоятельно принимать решения, осознавая себя в этом мире. Это время максимального эгоизма и порой излишней самоуверенности. Однако неумение слушать может привести к бедам, с которыми придется бороться до конца жизни. К такой напасти, бесспорно, относится и расстройство пищевого поведения. Обе его крайности - недоедание и переедание.

К сожалению, не каждый родитель знает, что резкие колебания веса ребенка могут сигнализировать о серьезных психических проблемах. Желание быть стройнее постепенно становится культом и помешательством, равно как и привычка "заедать" свои неудачи.

Психотерапевт и диетолог с 14-летним стажем Аудрюс Йозенас считает, что проблема лишнего или недостаточного веса останется и дальше с человеком. Пока не удастся изменить сознание.

Человек - существо социальное. Глядя на себе подобных, он учится, обзаводится привычками и психологическими заболеваниями тоже. Веяние моды на выпирающие ключицы и ребра, на острые скулы и впалые щеки оставляет неизгладимый отпечаток в памяти, а подростки пытаются "быть в тренде". Как это ни странно, индустрией красоты оправдывают и, наоборот, непомерно увеличивающиеся объемы.

Но мода отнюдь не является единственной причиной для изменения веса. Повлиять на самоощущение может и неосторожная фраза, и неудачная попытка втиснуться в объективно уже малую вещь, и конфликт, в результате которого нелестно отозвались о фигуре.

Люди с пищевыми расстройствами редко признают наличие у себя проблемы. Или выражаясь конкретнее, они уверены, что не нуждаются в помощи. Для них еда - тоже своего рода наркотик, поэтому они становятся зависимы от нее и психологически.

Мнение специалиста о проблеме РПП

Одна из основных причин, почему люди употребляют чрезмерное количество пищи - эндорфин, гормон счастья.

Еду можно назвать самым распространенным наркотиком, поскольку привыкнуть к ней легко. Лечение пищевой зависимости схоже с лечением алкоголизма и наркомании. Чтобы побороть недуг, нужно на время воздержаться от чрезмерного употребления, - отмечает диетолог.

Здоровому человеку тоже может быть сложно просто не думать о еде. Ведь на каждом углу растянуты баннеры с фотографиями бургеров, установлены вывески с рекламой ресторанов, каких-то новых блюд, в интернете часто натыкаешься на рекламу доставки еды.

Чаще расстройство пищевого поведения - не болезнь, а синдром. Это становится болезнью при нарушении функций организма или угрозе жизни человека. Синдром же - это совокупность симптомов.

Расстройствам пищевого поведения больше подвержена женская половина населения. Анорексией обычно страдают молодые девушки, подростки, в том числе топ-модели; булимией - женщины зрелого (бальзаковского) возраста. Они "заедают" стресс, таким образом пытаясь справиться с семейными проблемами, началом климакса, - объясняет психотерапевт.

У детей РПП встречается реже. Им легче справиться с недугом, поскольку ребенок - существо, зависящее от родителей. Но округлые формы встречаются и у них. Обычно как раз-таки из-за беспечности взрослых, которые не уделяли должного внимания их рациону.

Пищевыми расстройствами также могут страдать спортсмены, особенно соревнующиеся в тех видах спорта, где упор делается на диеты, массу, внешний размер. В весовых категориях (борьба, гребля, скачки) и эстетических видах спорта (бодибилдинг, гимнастика, плавание, ныряние) страдают около 33% спортсменов-мужчин. У спортсменок в весовых категориях и эстетических видах спорта подобная проблема встречается примерно в 62%.

О видах пищевых расстройств

К классическим расстройствам относятся нервная анорексия и булимия, а также психогенное (компульсивное) переедание. Каждое из них не несет ничего полезного для организма, но анорексию можно назвать самым опасным явлением, поскольку отсутствие еды грозит реанимацией и даже летальным исходом. Людей с анорексией выдает болезненная худоба, подавленное настроение, затяжная депрессия.

При булимии человек старается не употреблять пищу на глазах у других. Затем пытается поскорее промыть желудок, принимая, к примеру, слабительное, вызывая рвоту. У таких людей случаются приступы голодания.

Страдающие психогенным перееданием едят в неограниченных количествах, порой до состояния недомогания. Их не останавливает даже отсутствие голода. Имеют склонность питаться в одиночестве, доедать оставшееся после застолья. После они тоже начинают винить себя за сытную трапезу и действуют по уже известной схеме - освободить желудок всеми возможными способами

Подобное "кусочничество" может свидетельствовать как о булимии, так и о переедании.

Существует и такое редкое расстройство, как орторексия - помешательство человека на здоровом образе жизни, здоровом питании. Она обычно является частью другого синдрома - нозофобии, или страха заболеть.

Как справляться с РПП

Возможность привести в норму вес своими силами при анорексии стремится к нулю из-за искаженной психики и мировосприятия. Люди, страдающие ей, очень ранимы.

Они редко признают наличие проблемы, поэтому помощь специалиста обязательна. Но справиться с ожирением вполне реально, если у человека есть сила воли. Человек захотел - человек сделал. Но характер у всех разный. Если не помогают диеты, советы, то, конечно, лучше тоже обратиться к профи, - считает Йозенас.

Эксперт советует придерживаться правил трех "не": не упрекать, не пилить, не читать мораль. К ожидаемому результату это не приведет. Наоборот, может стать лишь хуже.

Занятия спортом тоже не рассматриваются в качестве панацеи от всех проблем. Физические нагрузки - стресс для организма, тем более если раньше они были минимальны. Но даже простая зарядка по утрам способствуют улучшению состояния человека.

В любом случае, они, как и наркоманы, и алкоголики, остаются в зоне риска. Они также подвержены срывам, - подчеркивает врач.

Пищевые расстройства в период карантина

Насколько пагубным оказался коронавирус для человеческого организма, можно будет оценить лет через пять, поскольку борьба с ним и его последствиями продолжается.

Когда все только начиналось, пациентов с РПП практически не было - на выездах из города появились посты, людей перевели на удаленный режим работы, пребывание на улице ограничивалось походами в магазин за продуктами. Мировое здравоохранение оказалось не готово к такой напасти.

Когда всеобщая паника и истерия приутихли, случился рецидив.

Вместе с алкоголиками появились и те, кто стал "заедать" стресс из-за нахождения взаперти. Чаще были случаи компульсивного переедания или булимии, реже - анорексии. Но не могу сказать, что обращений стало в разы больше, - отмечает специалист.

Пока рано прогнозировать, на сколько увеличится количество пациентов, так как коронавирусная напасть волнообразна. Бывает, что во время болезни человек ест мало, но после выздоровления начинается обжорство.

Аудрюс Йозенас не исключает появления еще одного вида пищевых расстройств, появившегося во время пандемии. Оно проявляется в потере обоняния и вкуса при употреблении пищи.

Слова специалиста о снижении случаев обращений подтверждает и Министерство здравоохранения РК.

С ожирением по итогам 2019 года зарегистрированы 18 427 больных, из них дети до 14 лет - 4320, 15-17 лет - 1565, 18 лет и старше - 12 542. По итогам 2020 года - 17 198 больных, из них дети до 14 лет - 3420, 15-17 лет - 1484, 18 лет и старше - 12 294. Отметим, что анорексия включена в общую статистику эндокринных заболеваний, в связи с чем данные зарегистрированных случаев с таким диагнозом отсутствуют, - уточнили в департаменте организации медицинской помощи Минздрава.

История Амины

Для Амины отправной точкой стал нелестный комментарий одного из родственников, когда ей было 15. Как итог - за четыре месяца девушка скинула порядка 10 килограммов. При росте 165 сантиметров она весила чуть больше 50 килограммов. Спустя еще месяца три стрелка весов показывала уже число 47. С этого момента заболевание и начало прогрессировать.

Когда в зеркале начинаешь видеть первые изменения: торчащие ключицы, тонкие плечи, выпирающие ребра, - эти ощущения не сравнятся ни с чем. Но ты также начинаешь замечать девушек стройнее себя, - признается героиня.

Помимо того, что она исключила из рациона жареное, сладкое и мучное, уменьшила порции, Амина сократила и количество приемов пищи до одного в сутки. Но в неограниченном количестве пила воду либо чай. Потом были походы к психологу и психотерапевту. Ей назначили медикаментозное лечение. Таблетки должны были повышать аппетит, который при развитии РПП отсутствует как таковой.

Сейчас Амине 25, и вес ее не нормализовался. Со временем диагноз изменился с атипичной нервной анорексии на атипичную нервную булимию. Внутренние органы девушки работали неправильно, из-за выпирающих костей она не могла нормально спать. Есть приходилось из-за жжения в желудке.

Голодовка сменялась бесконтрольным поглощением пищи, но она задерживалась в организме ненадолго. После трапезы Амина винила себя за то, что переела. Избавлялась от еды, вызывая у себя рвоту либо принимая слабительное и мочегонное. У девушки начались проблемы с зубами из-за недостатка кальция.

Спустя несколько лет, в 24 года, мне удалось перебороть это собственными силами. Я выкинула весы и перестала на какой-то период смотреться в зеркало в полный рост, снова начала питаться хотя бы раз в день, - рассказывает она.

Длилось это просветление около полугода, но РПП прогрессировало с новой силой после введения карантина. Назначенный психотерапевтом препарат не подошел. Организм сам отвергал пищу, если съедалось что-то "жирнее" помидора и стакана воды. Работа почек оказалась нарушена, начались проблемы с репродуктивной системой.

Если человек сам не захочет - не поможет никто. А желание вылечиться, к сожалению, появляется слишком поздно, чаще всего на рубеже миров, когда процесс уже необратим, - с горечью отмечает Амина.

Но способствовать выздоровлению должны и окружающие. Не следует давить на таких людей, озвучивать то, что может их обидеть. При них вообще не стоит поднимать тему питания и веса. Если обходить такие обсуждения, они будут искренне благодарны, а угрозы, крики, слезы бесполезны при борьбе с РПП и могут сделать только хуже. Больные пребывают в затяжных депрессиях, поэтому им важна моральная поддержка.

Универсальных советов не даст ни один специалист. Как и из любого кризиса, из РПП все люди выходят по-разному: кто-то справится сам, кому-то нужна профессиональная помощь.

Но участие со стороны близких иногда лучше лекарств и диет.

Чтобы не страдать от пищевых расстройств, иметь стройную фигуру, достаточно упорядочить свой рацион. Человек живет по своим привычкам, которые не всегда могут быть полезны. Специалист развеивает популярный миф о правиле 21 дня, когда советуют повторять одно и то же действие в течение трех недель: пищевые привычки меняются в течение недели.

Анна Туманова