У Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство

Жена голливудского актера Энтони Хопкинса Стелла Арройяве заподозрила, что у него есть психическое расстройство – синдром Аспергера (расстройство аутистического спектра), сообщает Zakon.kz.

По данным News18, у него есть определенные проявления возможной особенности.

"Я одержим цифрами. Я одержим деталями. Я люблю, чтобы все было по порядку. И запоминать. Стелла посмотрела на это и заявила: "У тебя, должно быть, синдром Аспергера", – рассказал он.

Также Хопкинс пояснил, что против подобного мнения о себе, и заявил, что считает попытки самодиагностики ментальных заболеваний чушью.

"СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), синдром Аспергера и бла-бла-бла. О Боже, это просто значит – жить. Просто быть человеком, полным запутанных сетей, тайн и прочего. С бородавками, грязью, безумием. Кого волнуют все эти ярлыки? Но они сейчас в моде", – отрезал Хопкинс.

