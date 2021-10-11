"Буревестник" одержал вторую победу на Чемпионате Азии

Алматинский "Буревестник" в рамках игр клубного чемпионата Азии по волейболу провел матч третьего тура, передает zakon.kz.

Соперником казахстанских волейболистов стала команда СЕВ Sports Club из Шри-Ланки. Алматинцы уверенно переиграли своих оппонентов во всех трех партиях – 3:0 (25:20, 25:12, 25:20). После двух побед и одного поражения "Буревестник" входит в лидирующую тройку команд подгруппы "А" и сохраняет шансы на выход в стадию плей-офф.

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Все решится в последней игре группового этапа с командой Kazma Sport Club из Кувейта. Данный поединок пройдет 12 октября.

Куандык Шынасилов