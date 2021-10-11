В Казахстане появятся камеры видеонаблюдения в ИВС и комнатах допроса

Внедряется сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением "слепых зон", сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Проводится модернизация органов внутренних дел. Цель реформы – создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел. Сейчас внедряется сплошное видеонаблюдение в отделах полиции с исключением "слепых зон", – напомнил Нурдильда Ораз.

Он добавил, что в департаментах полиции регионов разработаны и согласованы с МВД технические спецификации, проведены государственные закупки, идет монтаж и установка видеосистем.

По его словам, эта работа уже полностью завершена в Западно-Казахстанской области, в 26 административных зданиях Департамента полиции в помещениях, где осуществляется работа с населением, установлено 254 камеры видеонаблюдения.

Так, например, в самом Департаменте полиции установлены 22 видеокамеры, в миграционной службе – две камеры.

В Управлении полиции города Уральск за работой сотрудников будут следить 39 камер, в Абайском отделе полиции города – 17 камер, Зачаганском отделе – 6. Системой видеомониторинга охвачены изоляторы временного содержания, 24 участковых пунктах полиции областного центра. В 19 районных подразделениях полиции также установлены 119 камер. Во всех административных зданиях Департамента полиции области имеются отдельные видеосистемы как внутри, так и снаружи. Это коридоры, фронт-офисы, периметр и в ИВС, в том числе комнаты допроса и приема посетителей. Изображения хранятся 30 суток, доступ к видеоархиву ограничен, – объяснил Ораз.

Он заверил, что оснащение видеокамерами служебных помещений полиции, а также всех оперативно-следственных подразделений будет завершено в текущем году с учетом городских, районных и поселковых отделов полиции по всей стране.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан