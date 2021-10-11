Токаев выразил соболезнования Путину

11 октября 2021, 13:58
Фото: akorda.kz

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о гибели людей в результате крушения самолета в Мензелинском районе Республики Татарстан.

От имени народа Казахстана и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а также надежду на скорейшее выздоровление всех пострадавших в результате этой катастрофы, - говорится в телеграмме.

10 октября в результате крушения самолета L-410 в Татарстане погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. По данным МЧС РФ, на борту самолета находилось 22 человека.


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