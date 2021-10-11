Какие права потребителей чаще всего нарушают в Казахстане

Председатель комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков на брифинге в СЦК рассказал, где в Казахстане чаще всего нарушают права потребителей, передает корреспондент zakon.kz.

Аскар Тынысбеков сообщил, что на сегодняшний день существует ряд проблем в жизни населения, которые можно увидеть по количеству обращений, жалоб, звонков по "горячей" линии, поступающих в Комитет.

Часто это вопросы по ценообразованию социально-значимых продуктов питания, высоким тарифам в сфере ЖКХ, уровню сервиса у субъектов бизнеса и защита прав потребителей ипотечных кредитов, дольщиков, - добавил спикер.

По выявляемым острым вопросам, подчеркнул Тынысбеков, проводится работа с уполномоченными органами, к которым относятся компетенция, регулирование и контроль вышеуказанных вопросов.

В частности, вопросы повышения цен на ГСМ рассматривает министерство энергетики, тогда как вопросы ценообразования социально-значимых товаров относятся к компетенции акиматов на местах, а вопросы высоких тарифов в сфере ЖКХ по разным сегментам, относятся в компетенции и контролю министерства индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, энергетики, национальной экономики и Антимонопольного комитета.

Комитетом по защите прав потребителей при проведении соцопроса, проведенного в 2020 году среди населения, выяснено, что потребители чаще всего сталкиваются с нарушениями именно в этих сферах услуг. Поэтому комитет предлагает распространить базовые принципы законодательства о защите прав потребителей на сферы транспортных, медицинских, туристских услуг, включить норму обязательного согласования НПА, затрагивающих вопросы защиты прав потребителей, с уполномоченным органом по защите прав потребителей. Это даст возможность на законодательном уровне реагировать на те или иные проблемы, затрагивающие потребителей, - резюмировал он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан