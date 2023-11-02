В Казахстане нарушают права потребителей транспортных услуг

Результаты независимого социологического исследования 10 тысяч респондентов указывают, что 31% опрошенных выразили недовольства оказанным транспортным услугам, сообщает пресс-центр Комитета по защите прав потребителей Минторговли.

Темп роста жалоб на транспортную сферу увеличился в 2,5 раза, обогнав количество жалоб на отрасль связи, медицинскую и финансовую отрасль.

Обычно это жалобы об отказе возврата денег за неиспользованные услуги, нарушении правил перевозки общественным транспортом, грубость персонала и антисанитарию.

С целью информирования следует отметить основные тезисы, необходимые для повышения правовой культуры потребителей в этой сфере.

Фото: freepik

Так, Гражданский кодекс содержит главы 34 и 35, в которых закреплены основные положения о регулировании перевозок, а их детальные положения содержатся в профильных законах о транспорте, автомобильном, железнодорожном транспорте, об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, о безопасности дорожного движения и другие.

Договор перевозки пассажира и багажа, как правило, является публичным договором, и к нему могут применяться правила Закона "О защите прав потребителей", но в первую очередь отношения между перевозчиком и пассажиром регулируются НПА в сфере авиа, жд, автомобильного транспорта и т.п.

Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном законами, перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях, ручную кладь в пределах установленных норм и сдавать к перевозке багаж за тарифную оплату.

Важно знать потребителям! Авиакомпания прекращает в одностороннем порядке договор воздушной перевозки, если пассажир отказывается от досмотра перед полетом воздушного судна, нарушает положения законодательства того государства, над которым будет осуществлена воздушная перевозка, или пункт отправления, место остановки или назначения.

Говоря о форме заключения договора перевозки, необходимо отметить, что в большинстве случаев, вступая в отношения с транспортной компанией, пассажир не подписывает никаких документов. Подтверждение об оплате уже служит свидетельством заключения публичного соглашения.

Например, в общественном транспорте г. Алматы установлены валидаторы, с помощью которых обладатели карточек "Онай" могут оплачивать проезд по стоимости 80 тенге, пассажиры без такой карточки должны оплатить водителю 150 тенге и после оплаты проезда получают билет – это и есть подтверждение заключения сделки с перевозчиком (конклюдентный вид сделки).

Общественник из Актобе считает, что случаи, когда оплата разнится за наличный и безналичный расчет, являются грубым нарушением прав пассажиров. Стоимость в обоих случаях должна быть одинаковая. По ее словам, жители города также очень часто недовольны культурой водителей.

"Пользователи общественного транспорта чаще всего жалуются на правила дорожного движения, потому что это представляет опасность для жизни пассажиров, поступают жалобы по поводу антисанитарии в автобусах. Также пассажиры недовольны тем, что многие автобусы не едут в отдаленные районы города или идут с очень большим интервалом. Ожидание автобуса в непогоду причиняет дискомфорт жителям Актобе. Но сейчас мы видим, что закупаются новые комфортабельные автобусы. Старые автобусы потихоньку снимают с маршрутов, это радует". Руководитель общественного объединения по защите прав потребителей "Ваше право" Расима Латыпова

Важно отметить, что для улучшения транспортных услуг необходимо сотрудничество госорганов и общественников, усиление логистического потенциала по всей стране и переход на сервисную модель администрирования в этой сфере.

Следует отметить, что уполномоченным органом в транспортной сфере является недавно созданное Министерство транспорта РК, состоящее из комитетов транспорта, гражданской авиации и автомобильных дорог, а также акиматы.