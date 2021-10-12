Назван самый важный элемент для иммунитета осенью

Врач назвала самый важный элемент для иммунитета - минерал, который поможет сберечь здоровье осенью, передает zakon.kz.

Магний обслуживает более 300 химических реакций, протекающих в организме. Если будет низкий уровень магния, будет "хромать" работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол (гормон, стимулирующий иммунитет - прим. ред.) и адреналин. Если будет мало магния, межклеточное пространство будет наполняться лишней жидкостью, а это склонность к отечности, лишний вес и целлюлит. Также кислотная среда будет преобладать над щелочной, а значит, будет обеспечиваться активный рост условно патогенной флоры, - рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Дефицит магния, по ее словам, становится наиболее критичным осенью, в период распространения сезонных инфекций. Это, как отметила врач, имеет особое значение, если лето было жарким.

У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней, - подчеркнула Мойсенко.

Врач рассказала, как можно понять, что организму не хватает магния.

Магний всегда в дефиците у нервозных, неуравновешенных, быстро устающих людей. Точно определить уровень магния в организме можно с помощью анализа крови, - добавила она.

Также она отметила, что существуют разные способы повысить уровень магния в организме.

Есть английская магниевая соль, магниевые ванны, магниевые добавки. Магний содержится во многих продуктах питания, например, орехи, ягоды, зеленый чай, зерновые, дыня. Римма Мойсенко