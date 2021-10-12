"Грани": до года тюрьмы может грозить за жестокое обращение с животными

Государство теперь будет внимательно отслеживать, насколько ответственны владельцы домашних животных. Об этом заявил ведущий аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия Олег Журкевич, передает zakon.kz.

В Парламент поступил профильный Закон "Об ответственном отношении к животным". Теперь не только строже будут наказывать живодеров - поменяется вся система отношения к братьям нашим меньшим.

В 2019 году в Казахстане зарегистрировано 28 уголовных дел по жестокому обращению с животными, из которых только два дошли до суда, а приговор был вынесен одному живодеру.

В прошлом году таких дел стало уже 49, четыре человека оказались на скамье подсудимых и получили какое-то наказание.

За девять месяцев 2021 года заведено уже 50 уголовных дел. Шесть казахстанцев предстали перед судом, виновными признаны четверо.

Причина такого количественного разрыва между фактами преступлений и наказаний в том, что по нынешним законам подвести дело по жестокому обращению с животными под уголовную статью трудно. Кроме заявления и свидетельств нужно доказать, что сделано это было из хулиганских побуждений или садистским методом.

Чтобы что-то требовать от граждан, государство должно начать с себя. Сегодня на год на отлов бродячих животных выделяют больше миллиарда тенге. Однако по большей части эти деньги тратятся на умерщвление кошек и собак, - пояснила корреспондент Мария Парфёнова в студии проекта "Грани".

На данный момент норма отлова хвостатых беспризорников в каждом регионе своя. С ними не церемонятся. У ветеринарных служб даже есть план на убийство.

Каждый год мы истребляем бродячих животных, выполняем указания от областного управления ветеринарии. Работаем в основном по заявкам людей. Животных устраняем бесшумным дротиком. Изоляторов для содержания нет - пока только планируют построить, - объяснил и. о. директора Атырауской городской ветеринарной станции Мадихан Рсымбетов.

Отловом занимаются как государственные ветслужбы, так и частники.

Однако к отлову в качестве борьбы с бродячими животными негативно относится волонтер-зоозащитник Жамиля Турскельдина:

Мы не считаем, что отлов является гуманным методом контроля количества бездомных животных. Отлов - это стрельба посреди дня, это видят дети. Это ненормально не только для детей, но и в принципе для людей на улице.

Стерилизация поможет прекратить рост бездомных животных.

Пара собак за год может принести 16 щенков, которые впоследствии могут дать потомство. За три года это будет уже 513 особей. А за пять лет их число достигнет 12 288.

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Помимо домашних питомцев в законе пропишут права диких животных. Зоопарки передвижные и дельфинарии будут запрещены, если условия содержания в них не соответствуют стандартам. Вне закона будут и контактные зоопарки.

Своим мнением о новом законопроекте поделилась гостья студии - депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева.

Общественники ждали этот закон около десяти лет. Как депутат я начала заниматься этим вопросом в 2018 году, но никаких результатов достигнуто не было. Однако все изменилось, когда вмешался президент. Он поручил правительству защитить животных на уровне закона, - пояснила Снежанна Имашева.

Согласно новому закону, домашнее животное нужно будет поставить на учет, зарегистрировать. Это предполагает, допустим, чипирование, но важна идентификация. Этот учет помогает вернуть потерявшееся животное.

В законе прописано, животное - это существо, способное испытывать боль и страдания. Это отличает его от вещи.

На данный момент есть только одна уголовная статья, которую сложно применить.

В новом законопроекте добавлена административная ответственность. Если увидели жестокое обращение с животным, достаточно будет сведений и фактов. В итоге лицо привлекут к ответственности. Административный штраф, которого раньше не было, - уточнила депутат.

За особую жестокость теперь предусмотрено до одного года тюремного заключения. Порядок в мире животных зависит от человека - самого разумного существа на планете.

В дачном массиве столицы находится приют для бездомных животных. Участок в восемь соток стал пристанищем для 130 беспризорных хвостатых. Живется им вполне комфортно - у каждого отдельная будка, сухой корм утром и вечером, а ближе к зиме в рационе появятся мясо и каша. Большую семью кошек и собак содержат волонтеры, а за всем хозяйством следит один человек.

В первую очередь, собака - друг человека. Я нашел себя в этой работе, поэтому бросить ее не смог бы. Они без меня не смогут, а я - без них, - говорит смотритель частного приюта Фархат Султанов.

По выходным с угощениями приезжают неравнодушные казахстанцы, которые помогают волонтерам.

Гуманность надо воспитывать - это факт.

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