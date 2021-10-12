Смертельный прыжок карагандинки с тарзанки - задержан инструктор

10 октября в Караганде на аттракционе "тарзанка" во время прыжка с крыши девятиэтажного здания смертельные травмы получила 33-летняя женщина, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, подозреваемый задержан.

В ходе расследования установлен 32-летний инструктор аттракциона, который грубо нарушил технику безопасности. Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

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