Снизить количество курильщиков в Казахстане планирует Минздрав

Министр здравоохранения Алексей Цой представил в правительстве национальный проект по улучшению качества и доступности медицинских услуг для каждого казахстанца, передает корреспондент zakon.kz.

Так, в рамках одного из направлений Минздрав планирует снизить распространенность табакокурения среди населения до 19%. Тем самым увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 45%. А также количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 50%.

Стоит отметить, что работа в этом направлении уже начата. С 1 июля в Казахстане запретили выкладывать сигареты и другие табачные изделия на витрины. Кроме того, повысили цены на эти товары.

В Минздраве намерены повысить уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80%.

Сельские населенные пункты, в том числе опорные и спутниковые села, на 100% будут обеспечены организациями ПМСП. Будет построено и модернизировано не менее 40 объектов здравоохранения и два научных центра. Расширен объем медицинской помощи на амбулаторном уровне, беременных женщин охватят индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением, а также детей до года проактивным наблюдением и скринингами, - пообещал глава Минздрава.

Также планируется дополнительное открытие восьми детских реабилитационных центров и двух центров раннего вмешательства, что позволит увеличить в три раза охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями.

Тамила Языкова, Нур-Султан