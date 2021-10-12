Назарбаева предложили на пост главы Совета мудрецов СВМДА

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил назначить на пост главы Совета мудрецов СВМДА Нурсултана Назарбаева, сообщил в ходе 6-ой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии вице-министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметулин, передает корреспондент zakon.kz.

Следующий документ - это положение о Совете мудрецов, который мы сегодня должны принять. Государства-члены поддержали создание консультативно-совещательного органа и уже начали выдвигать кандидатов на членство. Сегодня мы утвердим положение о совете мудрецов. В ходе встречи с нами сегодня утром Президент Токаев предложил в кандидаты учредителя СМВДА господина Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов, я надеюсь, вы утвердите эту кандидатуру, — сказал Рахметуллин.

Ранее замминистра иностранных дел озвучил обращение Нурсултана Назарбаева участникам встречи, отметив, что Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста, обладая при этом все еще огромным неиспользованным экономическими, людским и природным потенциалом.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан