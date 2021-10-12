Убежден, что XXI век действительно будет принадлежать Азии - Токаев

Президент Казахстана провел встречу с главами делегаций, участвующих в работе заседания СМИД СВМДА, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Во дворце Акорда Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами делегаций, участвующих в работе 6-го заседания Совета министров иностранных дел СВМДА. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Бахрейна, Беларуси, Индии, Катара, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана, Туркменистана, министр туризма Израиля, а также заместители глав внешнеполитических ведомств ряда стран, руководители международных организаций и дипломатических миссий.

Приветствуя участников встречи, глава государства отметил, что инициированное Казахстаном на заре его Независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии трансформировалось в континентальную платформу, отличающуюся широким географическим представительством и всеобъемлющей повесткой дня.

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По мнению президента, сегодня СВМДА обладает соответствующим потенциалом для консолидации коллективной воли и мудрости азиатских государств в интересах мира, сотрудничества и развития.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем государствам-членам и секретариату Совещания за плодотворное взаимодействие в рамках казахстанского председательства.

Как вы знаете, мы определили ряд амбициозных приоритетов, направленных на достижение стратегической цели - преобразование СВМДА в полноценную международную организацию. СВМДА уже обладает всеми необходимыми элементами международной организации, включая основополагающие документы, руководящие и рабочие органы, оперативный бюджет и постоянно действующий секретариат. Предлагаемая трансформация подчеркнет новую роль Азии в глобальных делах. Этот шаг также подтвердит приверженность государств-членов созданию действительно общей, неделимой и всеобъемлющей архитектуры безопасности на крупнейшем континенте, - убежден Президент Казахстана.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев напомнил о трудностях, вызванных пандемией COVID-19, которые значительно ограничили возможности казахстанского председательства в СВМДА. В связи с этим он предложил государствам-членам Совещания поддержать следующие предложения.

Во-первых, я считаю для себя большой честью выдвинуть кандидатуру основателя СВМДА, Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов. Во-вторых, анонсирую заявку Казахстана на новый срок председательства в СВМДА на 2022-2024 годы. В случае одобрения мы обязуемся использовать обновленный мандат для укрепления коллективных усилий по выполнению благородной миссии СВМДА, - заявил глава государства.

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Президент Казахстана высказал мнение, что в условиях меняющейся стратегической обстановки Азиатский континент превращается в главное поле геополитической битвы.

Убежден, что XXI век действительно будет принадлежать Азии, если мы сможем выработать действительно единый и конструктивный подход, примем на себя большую ответственность и обязательства. В этой связи, как никогда прежде, мы возлагаем наши надежды на СВМДА как на единственный форум, способный сформировать новую конфигурацию азиатской безопасности, сотрудничества и общего процветания, - считает Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к дипломатам, Президент Казахстана изложил ряд актуальных задач, которые будут находится в центре внимания СВМДА в предстоящие годы.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, основой СВМДА должны оставаться укрепление доверия и предотвращение конфликтов. Он отметил успешность работы по разработке обновленного Каталога мер укрепления доверия, который охватил новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика, информационные технологии, борьба с терроризмом.

Второй актуальной задачей глава государства назвал текущую ситуацию в Афганистане и вокруг него.

Пять государств Центральной Азии в особенности заинтересованы в возвращении Афганистана в прежнее русло. Призыв Казахстана прост и ясен - мы стремимся к Большой выгоде, а не к Большой игре в сердце Азии, - заявил президент.

В условиях продолжающейся пандемии президент указал на необходимость обеспечения широкого доступа к вакцинам. Он подтвердил намерение Казахстана посредством вакцины QazVac внести посильный вклад в укрепление всеобщей системы здравоохранения. Глава государства призвал партнеров по СВМДА активизировать коллективные усилия в рамках новой меры доверия по эпидемиологической безопасности.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что пандемия может стать переломным моментом, который откроет новые возможности для укрепления роли Азии в мире.

Наш регион уже является глобальным центром притяжения. Здесь сосредоточено 60 % населения мира и около 40 % мирового ВВП по паритету покупательской способности. На континенте действуют такие мощные экономические образования, как Евразийский экономический союз, АСЕАН, АТЭС и Всестороннее региональное экономическое партнерство. Для повышения устойчивости наших экономик СВМДА, на мой взгляд, предстоит обратить особое внимание на сотрудничество с этими организациями, - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Совещание постоянно работает над укреплением своего экономического измерения, в частности, принимаются новые меры по обеспечению безопасности финансовых транзакций, трубопроводов и логистических маршрутов.

Кроме того, он указал на важность дальнейшего развития транспортных коридоров на пространстве СВМДА.

Широкие возможности в этом ключе открывают долгосрочные инвестиции в континентальные инфраструктурные проекты. По оценкам международных финансовых институтов, в это направление до 2030 года необходимо ежегодно вкладывать 1,7 триллиона долларов, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Большое внимание в выступлении было уделено вопросам климата. Президент заявил, что в условиях глобальных климатических изменений идеи устойчивого развития должны найти реальное отражение в политике государств-членов СВМДА.

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион все более подвержен различным природным катаклизмам. На его долю приходится более 40 % происходящих в мире стихийных бедствий и 84 % пострадавшего населения. Эти вопросы имеют особое значение в преддверии Саммита COP26 - важнейшего климатического форума после Парижской конференции. Качественная реализация договоренностей в Глазго имеет огромное значение для недопущения дальнейших человеческих жертв и снижения уровня жизни. Мы надеемся на содействие ваших стран в продвижении этих насущных вопросов, - сказал глава государства.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев выразил озабоченность в связи с ростом экстремальных погодных явлений, которые наносят ущерб продовольственной и водной безопасности в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах Азии.

Казахстан как активный участник глобальных цепочек поставок продуктов питания, а также инициатор создания Исламской организации по продовольственной безопасности полагает, что эти вопросы должны занимать приоритетное место в повестке СВМДА. Это важно для поддержки нашего инклюзивного роста и социального благополучия, особенно в постковидный период, - считает президент.

Глава государства высказал мнение, что на фоне эскалации геополитической напряженности все более реальные очертания обретает "технологический железный занавес". В этой связи он обозначил заинтересованность Казахстана в углублении технологического партнерства со странами-членами СВМДА для нивелирования новых рисков. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большую значимость включения сотрудничества в области IT в качестве новой меры доверия Каталога СВМДА.

Отдельный блок в речи был посвящен расширению сотрудничества в сфере финансов.

Мы приветствуем итоги финансового саммита СВМДА. Сегодня Казахстан становится одним из важных игроков финансового рынка на евразийском пространстве. Здесь хотел бы отметить Международный финансовый центр "Астана". Сегодня он является динамичной финансовой площадкой, сочетающий лучший опыт мировых институтов и использующий новейшие инструменты на основе английского права. Приглашаю партнеров по СВМДА активнее использовать возможности МФЦА, - сказал глава государства.

В заключение президент подчеркнул, что все высказанные им предложения направлены на достижение общей цели - построение более безопасной, устойчивой и процветающей Азии. В этом контексте он особо отметил значение 6-го саммита СВМДА, который состоится в следующем году в Казахстане.

По словам Касым-Жомарта Токаева, он призван определить курс "Новой Азии в Новом Мире". Глава государства заявил, что придает исключительное значение этому мероприятию, и пригласил руководителей стран-членов СВМДА принять активное участие в его работе.