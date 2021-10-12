Умер казахстанский журналист Рашид Гарипов 

12 октября 2021, 14:32
Фото: Facebook/garipov.rashid

12 октября скончался казахстанский журналист Рашид Гарипов, сообщает zakon.kz.

Печальную весть сообщили его коллеги.

Рашид Гарипов родился 16 мая 1958 года в городе Октябрьский Башкирской ССР.

Казахстанской журналистике он отдал 34 года.

В разные годы работал в газетах "Вечерний Алматы", "Экспресс К", "Страна и мир", "Караван", "Известия Казахстана", "Казахстанская правда" и на телеканале "КТК".

С июля 2012 года по сентябрь 2021 года трудился в газете "Время" в должности шеф-редактора еженедельного выпуска.

В 2011 году был награжден медалью "Ерен Еңбегі Ушін".

Редакция zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.


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