Умер казахстанский журналист Рашид Гарипов 

12 октября скончался казахстанский журналист Рашид Гарипов, сообщает zakon.kz.
Печальную весть сообщили его коллеги.
Рашид Гарипов родился 16 мая 1958 года в городе Октябрьский Башкирской ССР.
Казахстанской журналистике он отдал 34 года.
В разные годы работал в газетах "Вечерний Алматы", "Экспресс К", "Страна и мир", "Караван", "Известия Казахстана", "Казахстанская правда" и на телеканале "КТК".
С июля 2012 года по сентябрь 2021 года трудился в газете "Время" в должности шеф-редактора еженедельного выпуска.
В 2011 году был награжден медалью "Ерен Еңбегі Ушін".
Редакция zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного журналиста.
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