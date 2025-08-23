#АЭС в Казахстане
События

Умерла известный казахстанский журналист Айгуль Аханбайкызы

умерла Айгуль Аханбайкызы, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 18:12 Фото: Министерство культуры и информации РК
Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным и близким известного журналиста, кавалера ордена "Құрмет", обладателя нагрудного знака "Лучший работник информационной сферы" Айгуль Аханбайкызы в связи с ее безвременной кончиной, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Аханбайкызы посвятила свою профессиональную деятельность развитию национальной журналистики. С юношеских лет она работала в сфере печатных СМИ, внесла значительный вклад в развитие отечественного информационного пространства. Трудясь в ведущих республиканских изданиях – "Жас Алаш", "Қазақ әдебиеті", "Айқын", "Халық сөзі", "Егемен Қазақстан", – она занимала ответственные должности, проявив высокий профессионализм и преданность национальным духовным ценностям.

"Светлая память об Айгуль Аханбайкызы и ее творческое наследие навсегда сохранятся в сердцах коллег, читателей и представителей журналистского сообщества страны", – заявили в министерстве.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Айгуль Аханбайкызы.

Ранее сообщалось, что скончался известный художник, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, профессор Казахской национальной академии искусств, почетный работник образования Агымсалы Дузелханов.

Елена Беляева
Елена Беляева
