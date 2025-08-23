Умерла известный казахстанский журналист Айгуль Аханбайкызы

Фото: Министерство культуры и информации РК

Министерство культуры и информации РК выразило соболезнования родным и близким известного журналиста, кавалера ордена "Құрмет", обладателя нагрудного знака "Лучший работник информационной сферы" Айгуль Аханбайкызы в связи с ее безвременной кончиной, сообщает Zakon.kz.

Айгуль Аханбайкызы посвятила свою профессиональную деятельность развитию национальной журналистики. С юношеских лет она работала в сфере печатных СМИ, внесла значительный вклад в развитие отечественного информационного пространства. Трудясь в ведущих республиканских изданиях – "Жас Алаш", "Қазақ әдебиеті", "Айқын", "Халық сөзі", "Егемен Қазақстан", – она занимала ответственные должности, проявив высокий профессионализм и преданность национальным духовным ценностям. "Светлая память об Айгуль Аханбайкызы и ее творческое наследие навсегда сохранятся в сердцах коллег, читателей и представителей журналистского сообщества страны", – заявили в министерстве. Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Айгуль Аханбайкызы. Ранее сообщалось, что скончался известный художник, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана, профессор Казахской национальной академии искусств, почетный работник образования Агымсалы Дузелханов.

