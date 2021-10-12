Сколько дизтоплива осталось в Казахстане

Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал, сколько дизельного топлива осталось в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На 11 октября общий остаток дизельного топлива составляет 214,9 тыс. тонн, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах - 38,7 тыс. тонн, на нефтебазах - 123,4 тыс. тонн, - сообщил Магауов на брифинге в СЦК.

Для стабилизации ситуации с дизтопливом Минэнерго запретило вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. Перенесен плановый ремонт на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе на 2022 год.

С учетом принятых мер, и учитывая производство дизтоплива в октябре в объеме 330 тыс. тонн и импортных поставок в количестве 80-100 тыс. тонн, ожидается стабилизация внутреннего рынка, - заявил вице-министр энергетики.

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Ранее ситуацию с дизельным топливом прокомментировал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

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Напомним, на крупных АЗС дизельное топливо начало заканчиваться еще в начале сентября. Тогда нехватку объясняли высоким спросом из-за начавшегося сезона сбора урожая. Вместе с этим подскочили и цены.

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29 сентября вице-министр энергетики сообщил, что порядка 100 тыс. тонн дизтоплива импортируют из России. Затем он объяснил, какими после этого будут цены.

Тамила Языкова, Нур-Султан