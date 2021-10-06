Дизтопливо вывозят тоннами из Казахстана - комментарий Минэнерго

В Министерстве энергетики РК прокомментировали распространяемое в соцсетях видео о возможной заправке дизельного топлива по цене ниже рыночной иностранными автомобильными транспортными средствами, сообщает zakon.kz.

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Ранее в соцсетях распространили видео, на котором автор ролика утверждал, что солярку вывозят из Казахстана тоннами.

Говорят, что в Казахстане солярки нет. Российские машины приехали, заправляются в Алимбетовке (Актюбинская область - прим. ред.) Вывозят солярку, а казахстанцам не дают. (...) Вот, смотрите, по 164 тенге отдают, у нас по 270 не дают даже на заправках. В день, не знаю, по 90 тонн вывозят, каждая машина по 1-1,5 тонны каждый день увозит. То же самое и с газом. По 3-4 рейса в день делают, - говорил голос за кадром.

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Как сообщили в Минэнерго, по информации акимата Актюбинской области, на АЗС "ИП Убайдуллин М." (снятое на видео) производилась реализация бензина марки АИ-92 по цене 164 тенге за литр.

Реализация дизельного топлива на данной АЗС не осуществляется. Дизтопливо имеется в свободной продаже на АЗС в селах Бадамша и Кос-Истек. пресс-служба Министерства энергетики РК

В ведомстве подчеркнули, "что при выявлении фактов вывоза ГСМ необходимо проинформировать органы МВД, КГД МФ или Пограничной службы КНБ РК".

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Для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты, Министерством энергетики принят совместный приказ с МВД, КНБ, МФ РК "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" (вступил в силу в мае 2021 года), предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел и на случаи вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных заводом-изготовителем, а также вывоза ГСМ в отдельных емкостях объемом не более 20 литров, - напомнили в Минэнерго.

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На сегодняшний день, как пояснили в ведомстве, "ведутся работы по пролонгации сроков действия приказа еще на шесть месяцев (начиная с ноября текущего года)".

Министерством внутренних дел в рамках исполнения приказа проводятся рейдовые мероприятия по недопущению вывоза нефтепродуктов, в бензобаках автомобильных транспортных средств, несоответствующих стандартам технических условий автомобильных транспортных средств и стандартам технических характеристик автомобильных транспортных средств, и в отдельных емкостях более 20 литров. пресс-служба Министерства энергетики РК

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