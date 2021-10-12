Развязку на Алтын-Орде обещают сдать к концу октября 

Развязку на Алтын-Орде в Алматы обещают сдать к концу октября, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день по объекту "Капитальный ремонт по уширению проезжей части на участке "Райымбек-Алматы" км 786-790 (км 16-19 Алтын-Орда) автодороги "Алматы-Бишкек" со строительством эстакады" ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. На объекте задействовано 215 человек персонала и 30 единиц дорожно-строительной техники, - сообщили в пресс-службе КазАвтоЖол.

В настоящее время основные силы направлены на работы по магистральной эстакаде, а именно:

Работы по бетонированию с левой стороны завершены в полном объеме, с правой стороны залито 100 м пролетного строения;

Ведется монтаж лесов, устройство опалубки, армирование пролетного строения с правой стороны. На 300 м осуществляется бетонирование пролетного строения;

На оставшихся 200 м на стадии завершения подготовительные работы для приема бетонной смеси.

Основные работы по магистральной эстакаде ведутся согласно запланированным срокам, отставания от графика производства работ не имеются. Завершение работ запланировано в октябре месяце текущего года, - заверили в компании.

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После завершения работ по бетонированию, согласно строительным нормам и правилам, а также рабочему проекту будет начато поэтапное натяжение канатов, на которые приходится основная нагрузка пролетного строения. Далее намечено проведение статических и динамических испытаний конструкции (неотъемлемая часть после строительства мостовых конструкции), после чего планируется обеспечить проезд по основной магистральной эстакаде.

Строительство десятиполосной дороги и развязки было начато в 2017 году. В эксплуатацию должны были сдать осенью 2019 года, но по ряду причин строительство затянулось. Эта дорога является частью трассы Алматы - Бишкек.