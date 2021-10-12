Религиозная ситуация в Алматы остается стабильной

В Алматы в режиме оффлайн и онлайн прошла пресс-конференция по вопросам реализации государственной политики в сфере религий, сообщает zakon.kz.

Спикерами мероприятия выступили заместитель руководителя Управления по делам религий города Алматы Ергали Кошеке и руководитель отдела по работе с религиозными объединениями управления Бакдаулет Абдихамитов.

- Управлением по делам религий по городу Алматы выстроена качественная и системная работа по реализации государственной политики в сфере религий, - отметил Ергали Кошеке. - Приоритет в его деятельности отводится четырем основным направлениям.

Первое - обеспечение межконфессионального согласия, второе - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, третье - профилактическая и реабилитационная работа с лицами, пострадавшими от деструктивной идеологии, четвертое - контрпропаганда религиозного экстремизма и терроризма в СМИ и интернет-пространстве.

Что касается обеспечения межконфессионального согласия, то на сегодняшний день в Алматы действуют 184 зарегистрированных религиозных объединения, они представляют 17 конфессий из 18 существующих в Казахстане.

Кроме того, функционируют 115 культовых сооружений, в том числе 52 мечети, 20 православных церквей и соборов, 34 культовых сооружения протестантских конфессий и другие.

Также зарегистрированы 64 миссионера, из них православные - 9, католики - 22, протестанты - 19, новоапостольская церковь - 3, адвентисты седьмого дня - 9, свидетели Иеговы - 2.

Духовное образование молодые люди получают в четырех учебных заведениях - Египетском университете исламской культуры "Нур Мубарак", Институте повышения квалификации имамов при ДУМК, колледже (медресе) "Абу-Ханифа" и в Алматинской духовной семинарии православной церкви.

Начиная с 2017 года в целях обеспечения межконфессионального согласия в Алматы действует Клуб лидеров религиозных объединений, членами которого проводятся различные культурные, спортивные мероприятия и собрания, оказывающие положительное влияние на развитие доверительных отношений между представителями 17 конфессий и государственных органов.

Информационно-разъяснительная работа. На сегодня в городе действует информационно-разъяснительная группа, в которую вошли более 40 специалистов. Основной акцент направленности проектов отведен приоритетным категориям населения, входящим в группу потенциального риска.

В целом с начала года в рамках профилактики религиозного экстремизма и терроризма проведены 507 мероприятий с охватом свыше 60 тысяч человек.

Продолжают проводиться мероприятия по разъяснению принципов светскости среди населения, в частности, на рынках "Барлык", "Байсат", "Алатау-2", "Акбулак", "Ожет", "Арлан", "Кенжехан", в торговых домах "Кар сити", "Жибек жолы", а также в торгово-развлекательном центре "Мега Парк". Всего в рамках этой работы охвачено более 10 тысяч человек.

В этом году были организованы различные спортивные мероприятия, приуроченные к таким государственным и религиозным праздникам, как День государственной символики, Курбан айт, День города. Также был проведен турнир қазақ күресі с участием прихожан мечетей города.

Ведется профилактическая и реабилитационная работа с лицами, пострадавшими от деструктивной идеологии. На сегодня в рамках деятельности Центра консультации и реабилитации охвачено более тысячи лиц, пострадавших от деструктивной идеологии.

По результатам работы за 9 месяцев этого года реабилитированы 94 человека. Кроме того, применяются активные меры социальной поддержки лиц, возвращенных в рамках гуманитарной операции "Жусан".

Контрпропагандистская работа в СМИ и интернет-пространстве. В информационной работе активно применяются ресурсы популярных новостных порталов и региональных СМИ, в которых опубликованы 165 материалов.

Наряду с этим Управлением по делам религий проводится тщательный мониторинг социальных сетей на предмет участия пользователей в группах и сообществах деструктивного характера. Для недопущения агитационной деятельности выявленные сообщества направляются на религиоведческую экспертизу для дальнейшей блокировки.

Также с начала года выявлены и пресечены 14 фактов нарушения законодательства в сфере религий.

В целом, как отметили спикеры, религиозная ситуация в Алматы остается стабильной.

Торгын Нурсеитова