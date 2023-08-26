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В правительстве обсудили религиозную ситуацию в Казахстане

В правительстве обсудили религиозную ситуацию в Казахстане Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела рабочую встречу по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере, сообщает Zakon.kz.

Рабочая встреча Тамары Дуйсеновой с представителями экспертного сообщества, теологами по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере состоялась 24 августа 2023 года в Үкімет Үйі.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы текущей религиозной ситуации в стране, принятия дальнейших мер по укреплению межконфессионального согласия, а также пути решения поставленных задач", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РК 26 августа.
В правительстве обсудили религиозную ситуацию в Казахстане

Фото: primeminister.kz

По итогам встречи Тамара Дуйсенова поручила государственным органам рассмотреть все предложения и применить их в проводимой работе.

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