В правительстве обсудили религиозную ситуацию в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела рабочую встречу по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере, сообщает Zakon.kz.

Рабочая встреча Тамары Дуйсеновой с представителями экспертного сообщества, теологами по вопросам реализации госполитики в религиозной сфере состоялась 24 августа 2023 года в Үкімет Үйі.

"В ходе встречи были рассмотрены вопросы текущей религиозной ситуации в стране, принятия дальнейших мер по укреплению межконфессионального согласия, а также пути решения поставленных задач", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РК 26 августа.

Фото: primeminister.kz

По итогам встречи Тамара Дуйсенова поручила государственным органам рассмотреть все предложения и применить их в проводимой работе.