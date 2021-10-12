Три часа вопросов - Собчак рассказала о допросе в МВД

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала свой допрос в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП на трассе в Краснодарском крае, сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале она написала, что пробыла в здании МВД около трех часов, а затем сотрудники якобы продали журналистам видео, на котором Собчак покидает здание.

Собчак рассказала следователям, что в момент аварии общалась по Zoom, а потому совсем не следила за происходящим на дороге. Телеведущая подчеркнула, что не торопила водителя и не слышала, чтобы кто-то еще из пассажиров это делал, ведь на то не было причин.

По ее словам, момент, когда таксист выехал на встречку, она не заметила, а в момент столкновения ненадолго потеряла сознание. Ведущая очнулась, когда ее потрясли за плечо, тогда она поняла, что произошла серьезная авария. Все были в шоковом состоянии и сильно напуганы.

Потерпевшей Ксения себя не считает.

После ДТП Собчак пересела в другую машину, приехала в аэропорт, где через ВИП-зал прошла на посадку. Многие осудили ее поступок.

Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Собчак, произошло вечером 9 октября - машина выехала на встречную полосу и столкнулась с другой легковушкой.

Между тем уже известно, что адвокатом водителя, подвозившего Собчак, будет один из защитников актера Михаила Ефремова.