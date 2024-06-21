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Известный блогер рассказал, как на него орала матом Ксения Собчак

Известный блогер рассказал, как на него орала матом Ксения Собчак , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 01:19 Фото: YouTube/Evgenia Medvedeva
Популярный российский блогер Гоша Карцев поделился своими впечатлениями о работе с журналисткой Ксенией Собчак, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой, доступном на YouTube.

Карцев отметил, что его работа в одном из изданий включала организацию съемок для Собчак. Период их сотрудничества совпал с этапом, когда журналистка находилась в образе "блондинки в шоколаде". По его словам, телеведущая проявляла дерзкое поведение.

"Мне прямо там хлопали дверьми, кричали матом, бросали трубки, произносили слова, которые я сейчас не буду озвучивать", — объяснил Карцев.

Блогер также рассказал, что продолжал встречаться с Собчак по работе и в дальнейшем. На последней совместной съемке, по его словам, журналистка вела себя профессионально.

Ранее сообщалось, что бывшие звезды скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Собчак и Ольга Бузова устроили разборки в Сети. Причина – откровенный наряд исполнительницы хита "Танцуй под Бузову" на выступлении в День защиты детей в Уфе. 

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