Тепло вернется в Казахстан

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 14-16 октября, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, ожидается теплая погода без осадков.
В течении периода под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. Лишь 16 октября под влиянием ложбины Северо-западного циклона днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается дождь. На западе и юге страны сохранятся усиление ветра, пыльные бури. Основной фон температуры воздуха днем на западе, северо-западе страны - 15-23 градуса, на севере, востоке и в центре республики - 7-15 градусов, на юге, юго-востоке республики - 12-21 градус. РГП "Казгидромет"
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