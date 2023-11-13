Аномальное тепло вернется в Казахстан

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Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода на ближайшие трое суток – с 14 по 16 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, будет не по сезону тепло, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", аномально теплое начало ноября существенно отодвинуло начало зимы и, согласно прогнозу, теплые дни еще сохранятся. "С начало западные, а затем и остальные регионы Казахстана окажутся под влиянием двух циклонов, южного и атлантического. Они сделают погоду облачной и дождливой, а температурный фон ожидается довольно однообразным, но умеренно теплым", – говорится в сообщении. Согласно прогнозу, исключением будут только южные регионы страны, где прогнозируется малооблачная погода и повышение дневных температур до +17+22°С. Материал по теме От тепла к метели: какая погода ожидает казахстанцев в ноябре О том, какой будет погода в Казахстане зимой, можете узнать здесь. Читайте также Новые улицы в Астане получили названия

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