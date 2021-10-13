Прямое авиасообщение хотят запустить в Вильнюс из Нур-Султана и Алматы

Нур-Султан и Вильнюс соединит прямое авиасообщение, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

На основании протокола с весенне-летней навигации 2022 года венгерская авиакомпания Wizz Air имеет намерение начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан - Вильнюс и Алматы - Вильнюс. пресс-служба КГА МИИР РК

Протокол был подписан во время встречи зампредседателя КГА Салтанат Томпиевой с руководителем группы политики дорожного и авиационного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Литовской Республики Владиславом Кондратовичем.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по открытию прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Литвой. пресс-служба КГА МИИР РК