Смертельный прыжок карагандинки: депутаты просят ввести контроль на всех аттракционах

Депутаты Мажилиса высказались о недавнем трагическом случае в Караганде, где на аттракционе "тарзанка" во время прыжка с крыши погибла 33-летняя женщина, передает корреспондент zakon.kz.

Очередной аттракцион смерти, - сказал Артур Платонов, озвучивая свой депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра.

Он напомнил, что депутаты фракции Nur Otan неоднократно обращались к правительству для принятия срочных мер по вопросам контроля деятельности парков развлечений, технического состояния аттракционов, детских площадок, где пока не гарантирована безопасность жизни и здоровья. В ответах на запросы сообщалось, что на территории Казахстана требования к аттракционам установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов". После этого министерством торговли и интеграции был утвержден и введен в действие национальный стандарт. Также были внесены изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", где контроль безопасной эксплуатации аттракционов был закреплен за местными исполнительными органами.

Но при расследовании трагических случаев, практически везде грубые нарушения правил установки и эксплуатации. Местные власти, от греха подальше, заявляют, что они разрешения на установку не давали, объект не на балансе, еще с советских времен остался и прочие отговорки. И кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья людей? – возмутился депутат.

По его совам, в стране нет учета и контроля за порядком проведения предсезонных и плановых проверок аттракционов. Даже там, где выданы технические свидетельства, они не регистрируются, а специалиста, наблюдающего за безопасной эксплуатацией аттракционов, назначают приказом владельца аттракционов или эксплуатирующей организации. То есть фактически проверяют сами себя. При этом аттракционы должны быть поставлены на учет, но сколько из них зарегистрированы неизвестно.

Помимо этого, национальным стандартом предусмотрено полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование в течение всего срока эксплуатации аттракционов. Но где эти предписания четко исполняют? Фактически, несмотря на созданную нормативную базу, ситуация по всей стране не изменилась, мы видим безответственность, которая приводит к гибели детей и взрослых. И слышим наивные оправдания чиновников о том, что к ним никто за разрешением не приходил, а сами они, похоже, и не заметили, - добавил Платонов.

В этой связи депутатская фракция просит:

обеспечить системный контроль на всех уровнях, с назначением персональной ответственности за безопасность детей и взрослых, за качество оборудования и его своевременного технического обслуживания во избежание дальнейшего повторения трагедий;

привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль данной сферы;

предоставить данные о лицензировании аттракционов по каждому региону с указанием конкретных должностных лиц, определенных акиматом.

11 октября молодая женщина погибла после прыжка с "тарзанки" в Караганде. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что инструктор аттракциона грубо нарушил технику безопасности. Инструктор задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Тамила Языкова, Нур-Султан