Дом-музей Байтурсынова вернули в собственность Алматы

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев принял решение передать дом-музей Ахмета Байтурсынова из общественного фонда в коммунальную собственность, сообщает zakon.kz.

По данным акимата города, во время рабочего объезда аким города посетил дом-музей.

В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося просветителя Байтурсынова. В рамках подготовки к юбилейной дате вернули в городскую собственность Дом-музей, где жил общественный деятель. Его наследие будет надежно сохранено, - написал в своем аккаунте в Twitter Сагинтаев.

Келер жылы көрнекті ағартушы А. Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толады. Мерейтойға дайындық барысында қоғам қайраткері тұрған мұражай-үйді қала меншігіне қайтардық. Оның мұрасы мәңгілік сақталады. pic.twitter.com/uh3jRQh5X6 — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) October 13, 2021

Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесено в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения.

Общая площадь здания - 160 кв. м.

Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Байтурсынова.