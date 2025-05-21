В музей Мадам Тюссо вернули фигуру Кейт Миддлтон
Знаменитый музей решил представить новый образ принцессы. Новая фигура вдохновлена дипломатическим приемом, состоявшимся в декабре 2023 года в Букингемском дворце, во второй раз за время правления Чарльза III.
Как и на приеме, на новой восковой фигуре Кейт копия розового платья Jenny Packham, серебряные туфли на каблуках и ее любимая тиара. Образ дополняют синяя лента Королевского Викторианского ордена, Королевский семейный орден и копии серег Greville Diamond Chandelier.
Новую фигуру теперь можно увидеть рядом с фигурой принца Уильяма, короля Чарльза и королевы Камиллы в королевской комнате популярного музея.
Музей мадам Тюссо впервые представил восковую фигуру Кейт в апреле 2012 года, через год после ее свадьбы с принцем Уильямом. На этот раз "она была обновлена от тиары до пят" в честь недавней 14-й годовщины свадьбы принца и принцессы Уэльских.
20 мая в Лондоне Дэвид Бекхэм встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.