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Культура и шоу-бизнес

В музей Мадам Тюссо вернули фигуру Кейт Миддлтон

Фигуру Кейт Миддлтон обновили в музее Мадам Тюссо, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 01:33 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
В Лондонский музей восковых фигур Мадам Тюссо вернулась преображенная фигура принцессы Уэльской Кэтрин, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый музей решил представить новый образ принцессы. Новая фигура вдохновлена ​​дипломатическим приемом, состоявшимся в декабре 2023 года в Букингемском дворце, во второй раз за время правления Чарльза III.

Как и на приеме, на новой восковой фигуре Кейт копия розового платья Jenny Packham, серебряные туфли на каблуках и ее любимая тиара. Образ дополняют синяя лента Королевского Викторианского ордена, Королевский семейный орден и копии серег Greville Diamond Chandelier.

Новую фигуру теперь можно увидеть рядом с фигурой принца Уильяма, короля Чарльза и королевы Камиллы в королевской комнате популярного музея.

Музей мадам Тюссо впервые представил восковую фигуру Кейт в апреле 2012 года, через год после ее свадьбы с принцем Уильямом. На этот раз "она была обновлена ​​от тиары до пят" в честь недавней 14-й годовщины свадьбы принца и принцессы Уэльских.

20 мая в Лондоне Дэвид Бекхэм встретился с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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