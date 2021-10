Члены киноэкипажа на МКС поужинали в американском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС), включая режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, провел совместный ужин в американском модуле, передает zakon.kz.

Об этом написал в Twitter командир станции француз Тома Песке.

Он опубликовал к сообщению снимок всего экипажа, собравшегося в американском модуле Unity.

Члены российского киноэкипажа пробудут на МКС до 17 октября.

На МКС работает 65 экспедиция в составе россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде, француза Тома Песке (командир станции), а также деятелей киноиндустрии Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

Первый в мире киноэкипаж отправился на МКС 4 октября. "Союз МС-19" был запущен на орбиту с космодрома Байконур.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм "Вызов".

Diner with everybody. Including our new arrival, @Anton_Astrey, Klim and Yulia, great to hear new stories after 5 months ???? #MissionAlpha pic.twitter.com/WU5mwGhH4A