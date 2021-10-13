В Сеть утекли персональные данные казахстанцев

В Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT поступила информация о записях пользователей, скомпрометированных при помощи вредоносной программы Snake Keylogger, сообщает zakon.kz.

Анализ данных показал 28 565 строк данных (в том числе и повторяющиеся данные) с информацией о 131 паре уникальных связок логинов/паролей для авторизации на различных интернет-ресурсах и популярных сервисах, - говорится в сообщении Государственной технической службы (ГТС).

Стоит отметить, что большая часть скомпрометированных данных потеряла свою актуальность, а на некоторых сервисах необходимо пройти двухфакторную авторизацию.

В основном компрометации подверглись авторизационные данные от личных кабинетов таких популярных интернет-сервисов, как Mail.ru, VK.com, Faberlic, Lamoda, Chocofood, Pinterest, Apple ID и т.д.

К тому же среди них оказались и данные корпоративных электронных ящиков, учетные записи ломбардов, предположительно используемых для проведения финансовых операций.

Используя эти данные, можно получить доступ к средствам на банковских картах жертвы, а также взять кредиты в нескольких финансовых организациях на имя пострадавшего. Злоумышленники могут совершить и другие юридические действия: незаконные манипуляции с чужой недвижимостью, перевод долгов, открытие так называемых фирм-однодневок, - отмечено в публикации.

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Основной причиной утечки данных с личных компьютеров пользователей эксперты KZ-CERT считают несоблюдение основных правил кибергигиены.