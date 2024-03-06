Данные двух миллионов казахстанцев, бравших кредиты, утекли в Сеть

5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" (ГТС) обнаружила утечку более двух млн персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"), сообщает Zakon.kz.

В целом обнаружены более 36 млн данных клиентов микрофинансовых организаций, функционирующих на платформе Robo.finance (РФ – 23,6 млн (zaimer.ru – 16.8 млн, adengi.ru – 6.8 млн); Филиппины – 5 млн (digido.ph); Вьетнам – 2 млн (vietloan.vn).

Кроме того, ГТС провела анализ утекших данных.

"По результатам установления личностей клиентов – Министерством цифрового развития будут направлены соответствующие уведомления гражданам посредством мобильного приложения EgovMobile". Пресс-служба МЦРИАП РК

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту планируется провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных данных казахстанцев.

"По результатам проверок при обнаружении нарушений требований законодательства в отношении операторов баз данных будут выданы предписания об устранении выявленных нарушении, а также выписаны административные штрафы в размере от 100 до 1000 МРП в зависимости от категории субъекта и состава правонарушения". Пресс-служба МЦРИАП РК

21 февраля 2024 года с пугающим заявлением выступили в пресс-службе Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА). Оказалось, что китайские хакеры два года атаковали критическую IT-инфраструктуру Казахстана.