В Кубке Казахстана по футзалу разыгралась нешуточная борьба

В Нур-Султане продолжается розыгрыш Кубка страны по футзалу с участием девяти отечественных команд, передает zakon.kz.

После очередного игрового дня только "Окжетпес" из Кокшетау потерял шансы на выход в стадию плей-офф. Остальные 8 коллективов могут претендовать на место в полуфинале. В обеих подгруппах на текущий момент запутанная ситуация.

"Кайрат" после ничьей с "Аятом" 13 октября обыграл аутсайдера турнира - "Окжетпес" - 4:1 и возглавил таблицу группы "А" с 7 очками наряду с командой "Рахмет". За ними расположились "Атырау" и "Аят", у обоих по 4 балла.

Очень интересное положение у всех клубов подгруппы "В": все 4 дружины имеют по три очка в турнирной таблице. За две путевки в полуфинал будут сражаться "Байтерек", "Каспий", "Нур-Султан" и "Актобе".

Куандык Шынасилов