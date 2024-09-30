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Бразилия и Украина разыграют первую путевку в финал ЧМ-2024 по футзалу

Футзал Полуфиналисты ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 09:41 Фото: Instagram/uafukraine
29 сентября в Узбекистане прошли первые два матча стадии 1/4 финала мирового первенства по футзалу. Бразилия и Украина сумели выиграть свои поединки и пробиться в полуфинал текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

Первую путевку в полуфинал ЧМ-2024 завоевала самая титулованная сборная этих соревнований – Бразилия.

"Пентакампионы" в очном противостоянии переиграли марокканцев со счетом 3:1.


Теперь в полуфинале узбекского турнира южноамериканцы встретятся с Украиной, которая в свою очередь разгромила Венесуэлу – 9:4.

 

Что касается казахстанской сборной, то мы ждем своей очереди, когда встретимся в четвертьфинале с Аргентиной – чемпионами мира – 2016. 

Поединок с земляками Лионеля Месси состоится 30 сентября, начало в 20:00.

Чуть ранее, сегодня, в 17:30 пройдет третий матч 1/4 финала, где сразятся Франция и Парагвай. 

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