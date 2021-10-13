Всемирный день борьбы с тромбозом отмечают 13 октября

Международное общество специалистов по тромбозу и гемостазу (ISTH) объявило о проведении в 2014 году первого Всемирного Дня Тромбоза, который назначен на 13 октября. С этого момента эту дату отмечают ежегодно, передает zakon.kz.

Учитывая масштаб и актуальность проблемы с заболеваемостью, тромбозы были и остаются глобальной проблемой для всего медицинского сообщества.

В мире случается 10 миллионов случаев тромбоэмболии в год. Известно, что в США от нее умирают от 100 000 до 300 000 человек в год, в Европе – 544 000. Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, в этих двух регионах планеты превышает число смертей от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автомобильных катастрофах вместе взятых - гласит статистика.

Зачастую невозможно вовремя определить начальные симптомы тромбоза сосудов ног, однако если кожа меняет цвет, а там, где расположен сгусток крови, возникает отечность – это признаки сосудистого заболевания. Многие не знают, что данный вид тромбоза протекает почти бессимптомно, и поэтому очень опасен, - отмечают специалисты.

Всемирный День Тромбоза призван привлечь внимание специалистов и населения к проблеме тромбозов, рассказать пациентам о болезни и показать, как важно вовремя диагностировать заболевание и своевременно проводить профилактику.

В рамках глобальной кампании по борьбе с тромбозом в АО Центральная клиническая больница прошла конференция, посвященная Всемирному Дню Тромбоза. Стоит отметить, что больница является лидером по борьбе с тромбозом в Центральной Азии. На базе Совминки работают специалисты, постоянно повышающие свой уровень знаний в области ранней диагностики и лечения тромбозов, что позволяет спасти жизни многим пациентам.

В конференции посвященной актуальным вопросам диагностики и лечения тромбозов приняли участие лучшие специалисты Казахстана в данной области.

АО ЦКБ является активным участником всемирного проекта по борьбе с тромбозами. Ежегодно, с 2015 года, Совминка внедряет программу по осведомленности всего медицинского персонала больницы и медицинского сообщества РК в целом. В больнице активно работает мультидисциплинарная команда по тромбозам. ЦКБ совместно с кафедрой внутренних болезней КазНМУ им. Асфендиярова продолжает внедрять новые методы диагностики и лечения венозных тромбозов.

Сугралиев А.Б. к.м.н., заведующий кафедрой внутренних болезней с курсом пропедевтики, член рабочих групп по тромбозам Strokeandheart, член "Европейского общества кардиологов", член президиума "Европейской ассоциации терапевтов", разработчиков национального клинического протокола по КОВИД-19, выступил с лекцией "Рекомендации 2019 года европейского общества кардиологов по диагностике и лечению тромбоэмболии легочных артерий".

Отметим, что во время рабочего визита в 2014 году президента рабочей группы по тромбозам "Европейского общества кардиологов" JaoaMorais был удивлен и впечатлен высоким уровнем внедренных программ по оценке риска тромбозов. Результаты оценки работы специалистов Совминки, занимающихся этой проблемой, были отмечены на высоком уровне, на очередном Конгрессе "Европейского общества кардиологов" в Риме в 2014 году.

Кроме того, на конференции, приуроченной к этому дню, был произведен клинический разбор пациентов проходивших лечение с данным заболеванием.

В конференции приняли участие врачи, а также среди слушателей были интерны и студенты медицинских ВУЗов Алматы.