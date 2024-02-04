4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака

Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации о мерах по облегчению бремени этого заболевания.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ, говорится на сайте ООН.

"До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения".

Предотвращение рака – одна из самых актуальных проблем XXI века: согласно статистике, у каждого пятого жителя планеты в течение жизни диагностируют рак. Это – одна из основных причин заболеваемости и смертности в Европейском регионе ВОЗ – на нее приходится более 20 процентов всех смертей.

В совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и руководителя МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси говорится о том, что к 2040 году 70 процентов смертности от рака будет приходиться на страны с низким и средним уровнем дохода.

Это связано с тем, что эти страны не в полной мере выполняют рекомендации по борьбе с раком и другими неинфекционными заболеваниями, а лечение онкологических заболеваний в некоторых регионах мира многим недоступно.