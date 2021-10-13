Как расширят полномочия омбудсмена в Казахстане

В Казахстане планируют расширить полномочия омбудсмена. Соответствующие поправки в законопроект "Об уполномоченном по правам человека" презентовали в Мажилисе, передает корреспондент zakon.kz.

По словам депутата Ирины Унжаковой, если в предыдущие годы уполномоченный по правам человека имел возможность только наблюдать за процессом защиты, то теперь он станет самостоятельным и независимым участником этого процесса.

Кроме того, при рассмотрении вопросов, касающихся прав и свободы человека, он получит право присутствовать практически на всех важных правовых, надзорных и законодательных заседаниях в Казахстане. В частности, на заседаниях Парламента, его палат, правительства, Конституционного совета.

Также проект закона определит статус уполномоченного по правам человека.

Регламентированы ограничения, связанные с пребыванием в должности уполномоченного по правам человека. Омбудсмен не вправе заниматься политической деятельностью, не допускается к участию в политических партиях, не может работать на госслужбе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной и творческой, - отметила мажилисвумен.

Срок службы уполномоченного по правам человека будет составлять пять лет. Но есть в проекте закона нормы, по которым он может быть переизбран на эту должность или уйти с поста раньше срока.

Установлены принципы и гарантии независимости омбудсмена.

Очень важно, что в проекте закона присутствует такая новелла - как обладание неприкосновенностью. То есть уполномоченный не может быть задержан, подвергнут аресту, привлечен к уголовной или административной ответственности, подвергнут обыску или личному досмотру. Вместе с тем, в случае нарушений, он может привлекаться к административной или другой ответственности, но по особому порядку, - подчеркнула Унжакова.

За вмешательство в деятельность омбудсмена будет предусмотрено административное наказание. Соответствующие поправки внесут в КоАП.

Тамила Языкова, Нур-Султан