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Законодательство РК

Полномочия Минфина планируют расширить в Казахстане

Функции Минфина планируют расширить в Казахстане Фото: wikimedia
Комитет государственных доходов разработал проект изменений в постановление правительства РК "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан", в соответствии с которым изменится ряд функций ведомства, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, для приведения Положения о Министерстве финансов в соответствие с нормами Налогового кодекса к функциям Минфина добавятся:

  • разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, а также порядок и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения;
  • разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;

Кроме того уточняется, что министерство будет самостоятельно разрабатывать и утверждать порядок определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечень их видов. В настоящее время ведомство осуществляет данную функцию совместно с Международным финансовым центром "Астана".

Помимо этого, из перечня территориальных органов Комитета государственных доходов планируют исключить ряд управлений:

  • Управление государственных доходов "Оңтүстік" Департамента государственных доходов по городу Шымкенту Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).
  • Управление государственных доходов "Астана – жаңа қала" Департамента государственных доходов по городу Астане КГД МФ РК.
  • Управление государственных доходов "Парк информационных технологий" Департамента государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК.

Разработчики поясняют, что это делается в целях исполнения поручения Президента в части укрепления таможенных постов, а также в соответствии с принятием закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", где проводится работа по оптимизации единиц и структуры органов государственных доходов, оптимизируются приоритетные направления деятельности органов государственных доходов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта 2024 года.

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