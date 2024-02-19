Полномочия Минфина планируют расширить в Казахстане
Согласно проекту, для приведения Положения о Министерстве финансов в соответствие с нормами Налогового кодекса к функциям Минфина добавятся:
- разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, а также порядок и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения;
- разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;
Кроме того уточняется, что министерство будет самостоятельно разрабатывать и утверждать порядок определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечень их видов. В настоящее время ведомство осуществляет данную функцию совместно с Международным финансовым центром "Астана".
Помимо этого, из перечня территориальных органов Комитета государственных доходов планируют исключить ряд управлений:
- Управление государственных доходов "Оңтүстік" Департамента государственных доходов по городу Шымкенту Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).
- Управление государственных доходов "Астана – жаңа қала" Департамента государственных доходов по городу Астане КГД МФ РК.
- Управление государственных доходов "Парк информационных технологий" Департамента государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК.
Разработчики поясняют, что это делается в целях исполнения поручения Президента в части укрепления таможенных постов, а также в соответствии с принятием закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", где проводится работа по оптимизации единиц и структуры органов государственных доходов, оптимизируются приоритетные направления деятельности органов государственных доходов.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта 2024 года.