Полномочия Минфина планируют расширить в Казахстане

Комитет государственных доходов разработал проект изменений в постановление правительства РК "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан", в соответствии с которым изменится ряд функций ведомства, сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, для приведения Положения о Министерстве финансов в соответствие с нормами Налогового кодекса к функциям Минфина добавятся:

разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки, а также порядок и сроки вручения налогоплательщику предварительного акта налоговой проверки, предоставления письменного возражения к предварительному акту налоговой проверки, а также рассмотрения такого возражения;

разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;

Кроме того уточняется, что министерство будет самостоятельно разрабатывать и утверждать порядок определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечень их видов. В настоящее время ведомство осуществляет данную функцию совместно с Международным финансовым центром "Астана".

Помимо этого, из перечня территориальных органов Комитета государственных доходов планируют исключить ряд управлений:

Управление государственных доходов "Оңтүстік" Департамента государственных доходов по городу Шымкенту Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК).

Управление государственных доходов "Астана – жаңа қала" Департамента государственных доходов по городу Астане КГД МФ РК.

Управление государственных доходов "Парк информационных технологий" Департамента государственных доходов по городу Алматы КГД МФ РК.

Разработчики поясняют, что это делается в целях исполнения поручения Президента в части укрепления таможенных постов, а также в соответствии с принятием закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", где проводится работа по оптимизации единиц и структуры органов государственных доходов, оптимизируются приоритетные направления деятельности органов государственных доходов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 марта 2024 года.