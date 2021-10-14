Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону по КВИ

14 октября 2021, 08:29
Фото: zakon.kz

Актюбинская область перешла из "желтой" в "зеленую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 октября 2021 года:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы и Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.


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