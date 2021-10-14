В Карагандинской области восстанавливают заброшенные пятиэтажки

Село Доскей Бухар-Жырауского района возрождается. Здесь восстанавливают 9 брошенных в начале 90-х многоэтажек. В течение двух лет реконструируют все, а это 508 квартир, и благоустроят территорию рядом с ними.

По данным акимата Карагандинкой области, особенно радуются изменениям, происходящим в селе, дети. Сын Марии Сариди, получившей жилье в восстановленном доме, занимается футболом. Анастас счастлив, что рядом с домом будет свое футбольное поле.

Сама Мария Сариди родилась в Доскее (ранее Зеленая балка). Жила с мамой. После рождения сына как мать-одиночка встала в очередь на жилье. Женщина на инвалидности.

Конечно, я уже отчаялась, ведь стояла в очереди 7 лет. А когда в этом году получила ключи, радости не было предела. Мы с сыном просто прыгали от счастья, - признается Мария. - Дома тепло, даже в подъезде батареи горячие. Все коммунальные блага есть. Мне выдали двухкомнатную квартиру в аренду с правом выкупа. Могу в течение 5 лет стать ее владелицей. В месяц аренду плачу около 3 тысяч. Надеюсь, теперь восстановлюсь и найду работу, по профессии я парикмахер-универсал.

Первым восстановили 40-квартирный дом. Его сдали в начале этого года. Новоселами стали очередники. В настоящее время идет капитальный ремонт еще двух домов.

Один из них на 40 квартир, другой - на 60. Сдадим весной следующего года, - говорит руководитель отдела ГУ "Аппарат акима Доскейского сельского округа" Нуркеш Шакманов. - Квартиры в них распределим между жителями, стоящими в очереди на жилье. Сегодня в Бухар-Жырауском районе 1100 очередников, из них 139 - в Доскейском сельском округе.

В коммунальной собственности Бухар-Жырауского района всего шесть домов. Оставшиеся три из них начнут восстанавливать в следующем году.

Еще три дома переданы областным управлениям культуры, здравоохранения и образования. Квартиры в них будут служебными. Их получат учителя, врачи и работники культуры.

К многоэтажкам подведены все инженерные сети, в том числе и центральное отопление. По программе "Дорожная карта занятости" была построена модульная котельная. Мощности двух котлов достаточно для отопления пяти домов. Когда восстановят все многоэтажки, установят еще один котел.

Каждый двор благоустроят, заасфальтируют и проведут освещение, установят детские и спортивные площадки, построят футбольный корт.