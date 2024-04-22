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В Карагандинской области восстанавливают пустующие дома

В Карагандинской области для обеспечения сельчан жильем восстанавливают пустовавшие дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:50 Фото: gov.kz
В поселке Шашубай Актогайского района Карагандинской области по программе "Сильные регионы – драйвер развития страны" восстанавливают заброшенные многоэтажные дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте областного акимата, в Шашубае капитально отремонтировали пятиэтажный дом, где предоставили квартиры 96 семьям очередников. Многоэтажка, построенная в 90-е годы, оказалась заброшенной и долгое время пустовала. По результатам обследования здание признали пригодным к восстановлению.

Уточняется, что среди новоселов 12 сирот, 20 многодетных семей, 46 из социально уязвимой категории, 17 бюджетников, а также семья, чей дом был признан аварийным.

В Карагандинской области для обеспечения сельчан жильем восстанавливают пустовавшие дома, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 15:50

Фото: gov.kz

Арайлым Бейсембекова работает воспитателем в детском саду. Вместе с мужем воспитывает троих детей. В очереди на жилье семья стояла около пяти лет.

"У нас никогда не было своего жилья. Все эти годы мы жили у родственников. Там, кроме нас, живут еще свекровь, младший брат и сестра мужа. Мы всегда мечтали о своей квартире. И вот наша мечта исполнилась. Нам выделили двухкомнатную. Мы уже были там, очень хороший район, рядом и детский сад, и школа. Есть все удобства, отопление центральное. Скоро будем переезжать", – говорит Арайлым Бейсембекова.

В семье Фроловых пять детей. До этого им приходилось ютиться в однокомнатной квартире. В восстановленном доме им выделили трехкомнатную.

"Мы не ожидали получить в этом году жилье. Очень рады, для нас это настоящий праздник. Даже когда нам вручили ключи, мы не могли до конца поверить. Только побывав внутри, увидев все своими глазами, удостоверились. Квартира нам понравилась. Там хорошая сантехника, есть водонагреватель", – делится радостью Евгения Фролова.

По сведениям районного акимата, всего в поселке Шашубай в очереди на жилье стоят 89 человек. Для обеспечения нуждающихся квартирами в планах восстановить еще три заброшенных пятиэтажных дома.

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