"Кайрат" первым вышел в полуфинал Кубка Казахстана

14 октября 2021, 12:46
Фото: kff.kz

14 октября начались заключительные игры группового раунда Кубка республики по футзалу, передает zakon.kz.

Наметился очень интересный финальный день: в группе "А" три команды имеют шанс на выход в следующий раунд, а в группе "В" – все четыре клуба.

В первом матче игрового дня главный фаворит турнира – "Кайрат" – разгромил "Рахмет" – 7:5 – и завоевал путевку в полуфинал. Остальные три команды, которые пройдут в плей-офф, определятся поздно вечером 14 октября, когда завершатся все предварительные игры в группах.

Куандык Шынасилов


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