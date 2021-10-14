Очередной взрыв произошел близ Тараза - комментарий ДП

Очередной взрыв произошел близ Тараза, сообщает zakon.kz.

Первыми о происшествии рассказали пользователи соцсетей.

Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Жамбылской области.

С 9:00 14 октября продолжаются работы по погрузке, вывозу и уничтожению фрагментов ВОП (взрывоопасных предметов) войсковой части 28349 на площадке для уничтожения. Перед началом погрузочных работ и транспортировки проведены занятия по соблюдению требований мер техники безопасности. ПС ДП Жамбылской области

Всего на работы по погрузке, вывозу и уничтожению ВОП привлечены силы и средства от инженерно-саперных подразделений РгК "Юг" в количестве 16 военнослужащих и сотрудники Департамента полиции Жамбылской области.

График подрывов запланирован с 10:00 до 18:00. ПС ДП Жамбылской области

Визуальные и акустические наблюдения

В 11:30 с интервалом в одну минуту было произведено два контролируемых подрыва ВОП. В центре Байзакского района визуальных признаков не наблюдалось, звуковое наблюдение незначительное. ПС ДП Жамбылской области

В ведомстве отметили, что "разрушений и причинения повреждений инфраструктуре близлежащих населенных пунктов нет".

Ситуация под контролем. ПС ДП Жамбылской области

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