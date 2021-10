Перестрелка произошла в Бейруте – армия стягивает бронетехнику

В столице Ливана Бейруте произошла перестрелка, передает zakon.kz.

Армия Ливана направила несколько единиц бронетехники к месту перестрелки в Бейруте, – говорится в сообщении РИА Новости.

По данным местных СМИ, огонь по демонстрантам открыли в районе Тайуни. По меньшей мере три человек погибло, около 30 ранены. В район инцидента прибыли несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.

????#LEBANON : ONGOING CLASHES IN #BEIRUT AROUND THE JUSTICE PALACE!#VIDEO Overview of the situation the moment protestors were shot at from the surrounding buildings. #Shooting started from Furn Al-Shebak towards protestors.

Amal Movement security shot back. pic.twitter.com/2E6PRW2EC9 — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 14, 2021