Новый лидер "Хезболлы" погиб после удара по Бейруту

Новый глава движения "Хезболла" Хашем Сафиеддин, предположительно, погиб в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в своем эфире журналисты Al Arabiya.

По данным источников телеканала в ливанских службах безопасности, Сафиеддин не выходит на связь с 4 октября.

Напомним, в минувшую пятницу израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб "Хезболлы" в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин.

29 сентября Сафиеддин был избран новым генсеком "Хезболлы".

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы".