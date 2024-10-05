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Новый лидер "Хезболлы" погиб после удара по Бейруту

Израиль, Ливан, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 16:51 Фото: pixabay, pexels
Новый глава движения "Хезболла" Хашем Сафиеддин, предположительно, погиб в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в своем эфире журналисты Al Arabiya.

По данным источников телеканала в ливанских службах безопасности, Сафиеддин не выходит на связь с 4 октября.

Напомним, в минувшую пятницу израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб "Хезболлы" в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин.

29 сентября Сафиеддин был избран новым генсеком "Хезболлы".

28 сентября 2024 года стало известно о гибели лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Предположительно, он умер при авиаударе в Бейруте, вместе с ним были уничтожены несколько высокопоставленных командиров южного фронта "Хезболлы".

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