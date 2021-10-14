Нет ни одной нации, которая была бы обижена на нашу страну – эксперт

В этом году казахстанцы отмечают 30-летие Независимости своей страны, своего государства. В советское время религия была под запретом, казахстанский народ практически утратил национальные и религиозные традиции и вновь обрел их благодаря независимости – об этом и другом рассказал известный религиовед, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, эксперт информационно-разъяснительной группы г. Алматы Елнар Берикбаев, сообщает zakon.kz.

Казахстан обозначен как светское государство, то есть ни одна из религий не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, - подчеркнул эксперт. - Принципы светскости, которые защищают и поддерживают многие из свобод, которыми мы пользуемся, следующие: отделение религиозных организаций от государственных учреждений; право исповедовать религию, не причиняя вреда другим, менять религиозные убеждения, или не иметь их; равенство, чтобы религиозные убеждения или их отсутствие не ставили никого из нас в выгодное или невыгодное положение.

Разделение религии и государства является основой секуляризма. Секуляризм защищает как верующих, так и неверующих граждан. Это гарант того, что религиозные группы не вмешиваются в государственные дела, а государство не вмешивается во внутренние религиозные дела. Секуляризм стремится обеспечить и защитить свободу религиозных убеждений и вероисповедания для всех граждан.

Говоря об этом, Елнар Берикбаев отметил: "Мы хотим, чтобы свобода мысли и совести в равной степени распространялась на всех – как верующих, так и неверующих. Таким образом, право отдельных лиц на свободу вероисповедания всегда уравновешивается правом быть свободным от религии".

В светском правовом Казахстане все граждане равны перед законом. Религиозная принадлежность не дает преимуществ, верующие являются гражданами с теми же правами и обязанностями, что и все остальные. Принцип светского государства отстаивает права и свободы человека, поддерживает законы о равенстве, которые защищают религиозные меньшинства от дискриминации. В то же время законы о равенстве гарантируют, что неверующие имеют те же права, что и те, кто отождествляет себя с религиозными убеждениями.

На вопрос пользователей соцсетей "Правда ли, что у казахов слишком силен культ предков и это слепое поклонение противоречит нормам ислама?, религиовед ответил:

У нашего народа очень тесная связь с предками, мы ходим на кладбище, читаем там Коран, если забивается жертвенное животное, то все делается в соответствии с религиозными нормами. Мы ничего не нарушаем. Главное в человеке – это его настрой, ниет. Важна не внешняя составляющая какого-либо ритуала, а внутренняя, мотив. Основные ценности – это семья, уважение к старшим. И во всех религиях это тоже есть. В отношении гостеприимства вспомним опять же времена репрессий. В суровую казахскую степь отправили людей в надежде, что они не выживут, и местные будут убивать их. А что в итоге получилось – то самое знаменитое видео, когда в репрессированных женщин казахи кидали курт, который потом назвали "камень жизни". И сейчас многие народы, которые уже вернулись на историческую родину, с теплотой вспоминают то, как их принимали, как им помогали".

- Почему в Европе сейчас так распространены конфликты на религиозной почве?

- Не нужно забывать, что до ислама на наших территориях были такие течения как тенгрианство, буддизм, зороастризм и толерантное отношение к представителям разных религий заложено в нас генетически, - пояснил религиовед. - Почему в Европе сейчас происходят конфликты на религиозной почве между мигрантами и населением? Потому что они через это не проходили, а мы уже прошли и сделали это с достоинством. Нет ни одной нации, которая была бы обижена на нашу страну.