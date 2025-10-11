Раскрыта одна простая привычка, которая делает людей по-настоящему счастливыми

Счастливые люди – это не те, у кого все идеально, а те, кто не перестает удивляться и учиться, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал профессор Гарвардского университета Артур Брукс в интервью изданию Vanitatis.

По его словам, у всех по-настоящему счастливых людей есть одна общая черта – неутолимое любопытство к жизни. Они постоянно ищут новое: читают, открывают для себя хобби, задают вопросы и стремятся понять больше, причем не ради галочки или диплома, а из искреннего интереса к миру.

Он добавил, что такие люди получают радость не от результата, а от самого процесса познания. Эта живая внутренняя искра и есть главный источник счастья.

