Советы

Раскрыта одна простая привычка, которая делает людей по-настоящему счастливыми

что делает человека счастливым, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 17:27 Фото: freepik
Счастливые люди – это не те, у кого все идеально, а те, кто не перестает удивляться и учиться, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал профессор Гарвардского университета Артур Брукс в интервью изданию Vanitatis.

По его словам, у всех по-настоящему счастливых людей есть одна общая черта – неутолимое любопытство к жизни. Они постоянно ищут новое: читают, открывают для себя хобби, задают вопросы и стремятся понять больше, причем не ради галочки или диплома, а из искреннего интереса к миру.

Он добавил, что такие люди получают радость не от результата, а от самого процесса познания. Эта живая внутренняя искра и есть главный источник счастья.

Ранее мы сообщали, что названы неожиданные продукты, которые защищают легкие от плохой экологии.

Асель Аукешева
