О риске дефицита продовольствия высказался Токаев

Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что острота проблемы нехватки продовольствия в мире будет нарастать из года в год, передает корреспондент zakon.kz.

Глава государства сообщил, что вопрос продовольственной безопасности обрел глобальную актуальность.

Сегодня каждый десятый житель планеты, то есть более 700 млн человек, страдает от нехватки продовольствия. Конечно, в наших странах ситуация значительно лучше, но наши рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен. Острота проблемы будет нарастать из года в год, - предупредил Токаев.

В качестве ответа, добавил он, Евразийской экономической комиссией разработан проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности. Документ предусматривает меры, направленные на обеспечение продовольственными товарами, и по минимизацию риска возникновения дефицита, а также меры по импортозамещению материально-технических ресурсов, используемых в агропромышленном комплексе.

Учитывая значимость данного документа, предлагаю утвердить его на заседании Совета в Алматы. Документ должен быть системным, ориентированным на практическое взаимодействие и получение конкретных социально-экономических результатов, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент высказался о возможном дефиците воды к 2030 году в Казахстане.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан