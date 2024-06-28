Более полумиллиона женщин в Газе испытывают острую нехватку продовольствия

Более 500 тысяч женщин в секторе Газа испытывают острую нехватку продовольствия, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на доклад организации "ООН – женщины".

В докладе говорится, что около 557 тыс. палестинок лишены достаточного продовольствия в секторе Газа по причине затянувшегося палестино-израильского конфликта. Большое количество женщин имеют редкие приемы пищи, чтобы прокормить своих детей, что ставит под угрозу их здоровье и повышает уязвимость к гендерному насилию, отмечается в докладе.

В ООН также сообщили, что в ближайшие несколько месяцев проблема нехватки продовольствия затронет 96% жителей Газы, или 2,15 млн человек. Из них у 495 тыс. человек нехватка продовольствия "будет катастрофической". В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сегодня каждый пятый житель Газы испытывает острую нехватку продовольствия.

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7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.