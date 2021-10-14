Лидеры ЕАЭС одобрили заявление о сотрудничестве по климатической повестке

Лидеры стран ЕАЭС одобрили заявление об экономическом сотрудничестве государств-членов по климатической повестке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Текст заявления:

Мы, главы государств – членов Евразийского экономического союза Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации (далее соответственно – государства-члены, ЕАЭС), основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций и Договора о Евразийском экономическом союзе, принимая во внимание, что наши государства являются Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения, выражая приверженность Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, выступая за инклюзивное международное сотрудничество по вопросам борьбы с изменением климата и укрепление внешнеэкономических связей на основе принципов недискриминации, равноправия и уважения суверенитета, с целью обеспечения условий для экономического и экологического благополучия государств – членов ЕАЭС,